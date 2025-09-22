Ценности
Анна Семенович показала фото времен молодости

Певица Анна Семенович показала фото времен молодости
Екатерина Ештокина

Фото: @ann_semenovich

Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович показала фото времен молодости. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 2,1 миллиона подписчиков.

45-летняя певица разместила архивный кадр, на котором предстала в черном мини-платье с прозрачными рукавами. Наряд украшал вшитый ажурный жилет с принтом.

Рыжие волосы Семенович были собраны в пучок, а образ звезды завершила черная обувь с открытой пяткой.

Ранее в сентябре Анна Семенович снялась в постели без макияжа и бюстгальтера, собрав светлые волосы в пучок.

    Все новости