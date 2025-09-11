Ценности
20:07, 11 сентября 2025

Анна Семенович снялась в постели без макияжа и бюстгальтера

Певица Анна Семенович снялась в постели в откровенном виде и без макияжа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ann_semenovich

Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович снялась в откровенном виде. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 2,1 миллиона подписчиков.

45-летняя певица предстала перед камерой, лежа в постели. Она позировала без бюстгальтера, прикрывшись одеялом. При этом знаменитость уложила волосы в пучок и отказалась от макияжа.

«Как же я сегодня мечтала о душе и кровати. Устала совсем», — указала в подписи звезда.

Ранее в сентябре Анна Семенович снялась обнаженной в ванне.

