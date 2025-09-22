Путешествия
19:10, 22 сентября 2025Путешествия

Банда трансгендеров украла у отдыхающего в Таиланде туриста золотое ожерелье

Фото: otan / Shutterstock / Fotodom

Отдыхающий в Таиланде турист лишился ювелирного украшения из-за банды трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщило издание The Pattaya News.

По данным источника, ночью 20 сентября двое туристов из Индии гуляли по пляжу в Паттайе. Вскоре к ним подошла группа трансгендерных женщин. Они начали прикасаться к мужчинам, предлагая им свои услуги. Однако один из потенциальных клиентов отказался и отошел подальше от них.

Злоумышленники попытались задержать индийца, но вскоре разошлись в разные стороны. Через время потерпевший обнаружил, что у него украли золотое ожерелье стоимостью три тысячи долларов (250,6 тысячи рублей), и он обратился в полицию.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проверили камеры наблюдения и установили личности грабителей. Вскоре они планируют поймать виновных и привлечь их к ответственности.

Ранее трансженщины напали с ножом на путешественника после отказа от навязанных услуг в Таиланде. Инцидент произошел в районе Нонг Пру с 65-летним туристом.

