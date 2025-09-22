Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:46, 22 сентября 2025Ценности

Блогерша показала простой способ подобрать джинсы без примерки

Блогерша Элизабет Гарсия подобрала джинсы без примерки, обернув их вокруг шеи
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @elizabethhee / TikTok

Блогерша Элизабет Гарсия показала простой способ подобрать джинсы без примерки. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка запечатлела себя во время похода в магазин в Майами, США. Она продемонстрировала, как берет брюки из денима и оборачивает их талию вокруг своей шеи. Так, если концы одежды свободно соединяются, не растягиваясь и не накладываясь друг на друга, значит, данные штаны подходящего размера, указала Гарсия.

«Мы делаем это, когда нам не хочется мерить джинсы», — отметила в подписи автор ролика, который набрал 4,5 миллиона просмотров.

В июне редакторы немецкой версии журнала Glamour назвали простые способы подогнать джинсы по фигуре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ответила словом «померещилось» на заявления о нарушении воздушного пространства

    Юрий Лоза объяснил веру людей в инопланетян

    Средняя цена новостроек центра Москвы превысила два миллиона рублей за «квадрат»

    Стало известно о назначении руководителя департамента военной контрразведки ФСБ России

    Венгрия выступила против ограничений ЕС на поставки российской нефти

    Путин дал российское гражданство бывшей помощнице Байдена

    Назван основной источник новых хобби для россиян

    После слов жены о никчемности российский пенсионер схватился за молоток

    Блогерша показала простой способ подобрать джинсы без примерки

    В Москве открылся ресторан северокорейской кухни с SHAMAN по телевизору

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости