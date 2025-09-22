Дмитрий Дибров прокомментировал сообщения о попадании в ДТП

Телеведущий Дибров опроверг свое участие в ДТП

Журналист Дмитрий Дибров не находился в машине в момент ДТП, об этом телеведущий заявил в разговоре с «Лентой.ру». Он уточнил, что с восьми утра находится в телевизионном центре «Останкино».

Сообщение о попадании машины Диброва в ДТП появилось в Telegram-канале «Малахов». Авторы опубликовали кадры с места происшествия, но не привели дополнительных подробностей.

«Я сижу в "Останкино", делаю передачу. Я тут с восьми утра», — сказал журналист.

Он уточнил, что не находился в автомобиле в момент ДТП и не знает, что именно произошло.

Ранее стало известно, что Дибров намерен развестись с женой после 16 лет брака. Позднее эту информацию подтвердили их адвокаты. На фоне этого в сети распространились слухи, что жена телеведущего изменила ему с предпринимателем Романом Товстиком.