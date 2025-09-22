Экс-солдаты ВСУ взяли в плен шесть бойцов украинской армии

Добровольцы батальона Кривоноса сообщили о пленении шести бойцов ВСУ

Экс-солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), добровольцы батальона имени Максима Кривоноса рассказали о пленении шести бойцов ВСУ. Об этом РИА Новости сообщил боец с позывным Змей.

«Было шесть человек. Один начал отстреливаться, его ранили. После этого остальные пятеро сдались», — отметил он.

По словам военнослужащего, украинские дроны и минометы открыли огонь по своим военнослужащим, когда их пытались вывести с позиций.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ оказались заблокированы у границы с Россией. Отмечается, что в окружении оказались группы военных общей численностью до роты.

22 сентября в российских силовых структурах сообщили, что ВСУ не смогли прорвать окружение.