08:19, 22 сентября 2025

ВСУ не смогли прорвать окружение двух бригад под Харьковом

ВСУ не смогли прорвать окружение у Синельниково на харьковском направлении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли прорвать окружение двух бригад у города Синельниково на харьковском направлении. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

«За сутки противник дважды пытался деблокировать окруженные в лесу боевые группы 57-й и 127-й бригад. Успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции», — сообщил источник агентства.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ оказались заблокированы у границы с Россией. Отмечается, что в окружении оказались группы военных общей численностью до роты.

18 сентября российским войскам удалось уничтожить в Харькове в ходе ракетных ударов около сотни наемников ВСУ из стран Центральной Америки. Удар был нанесен по общежитию, расположенному около промзоны.

