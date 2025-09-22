Мир
Еще одна страна допустила признание Палестины

Балакришнан: Признание Палестины Сингапуром является лишь вопросом времени
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Признание Палестины Сингапуром является лишь вопросом времени. Об этом заявил глава сингапурского МИД Вивиан Балакришнан, его слова передает The Straits Times.

«Наша позиция сегодня заключается не в том, признавать ли Палестину, а в том, когда это сделать, и мы ждем, когда сложатся соответствующие обстоятельства», — сказал министр иностранных дел.

21 сентября правительство Великобритании официально признало Палестину отдельным государством. Аналогичное решение приняло правительство Канады. Также Палестину признали Австралия и Португалия.

