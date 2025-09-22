Бывший СССР
Эстония созвала страны НАТО из-за России

Эстония созвала заседание стран НАТО после сообщений о проникновении МиГ-31
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Michael Szönyi / imagebroker.com / Globallookpress.com

Эстония созвала заседание стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) после сообщений о проникновении истребителей МиГ-31. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на неназванного представителя альянса.

«Данное заседание Североатлантического совета на уровне послов пройдет в рамках статьи 4 Договора о НАТО, которая предусматривает консультации между союзниками в случае возникновения угрозы одному из его членов», — говорится в сообщении.

В заседании примут участие 32 страны НАТО, уточняет газета.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о проникновении российских истребителей. Пресс-секретарь президента России отметил, что российские летчики всегда действуют корректно в отношении международных полетных правил.

