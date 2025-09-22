Глава МИД Норвегии раскрыл проблему ООН фразой «вовсе не секрет»

Глава МИД Норвегии Эйде заявил, что ООН переживает крупный кризис

Организация Объединенных Наций (ООН) в настоящее время переживает кризис. Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, передает РИА Новости.

«Это вовсе не секрет, что ООН сейчас переживает довольно крупный кризис», — отметил глава норвежского МИД.

По его словам, организация столкнулась как с политическим кризисом, так и с финансовым. Эйде подчеркнул, что в мире ведутся войны и разгораются конфликты, в ходе которых «нарушаются почти все правила устава ООН». Дипломат предупредил, что мир может стать «намного опаснее», если позволить этому продолжаться.

17 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что состав Совета Безопасности ООН соответствуют реалиям 1945 года, а не современного мира.