Генсек ООН призвал убрать из Совбеза реалии 1945 года

Генсек ООН Гутерриш призвал изменить Совбез из-за соответствия реалиям 1945 года

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что состав Совета безопасности ООН соответствуют реалиям 1945 года, а не современного мира. Его слова приводит ТАСС.

Гутерриш подчеркнул, что реформа Совбеза имеет полный смысл.

«Совет Безопасности имеет состав, который не соответствует современному миру. Он соответствует миру 1945 года, и это создает не только проблему легитимности, но и проблему эффективности», — призвал генсек на пресс-конференции в преддверии Генеральной ассамблеи ООН.

Ранее Гутерриш усомнился в быстром завершении украинского конфликта. «Я не оптимистичен в краткосрочной перспективе, потому что вижу позиции двух сторон очень разными, очень разными», — объяснил он свою позицию.