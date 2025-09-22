Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:46, 22 сентября 2025Россия

Гуляющую с топором по улицам россиянку отказались изолировать по одной причине

Новосибирская полиция не возбуждает дело на женщину с топором из-за расстройства
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В селе Ленинское Новосибирской области женщина гуляет с топором по улицам, бросает камни за заборы и пугает соседей. Россиянку отказываются изолировать по одной причине, как стало известно изданию Baza в Telegram-канале, жительница страдает психическим расстройством.

Сотрудники полиции не возбуждают в отношении женщины уголовного дела, несмотря на то, что она повреждает чужое имущество.

Жители Ленинского отметили, что странности у соседки появились несколько лет назад. Сначала она стала обвинять всех вокруг в своих несчастьях, говорила даже якобы о визите пришельцев. Люди замечали, как она носит с собой мертвых птиц, камни и ветки.

Позже медики диагностировали у женщины серьезное психическое расстройство. Несколько раз ее помещали в стационар. Однако спустя время после госпитализаций она возвращалась и снова оказывалась предоставлена сама себе.

Как пишет Baza, жителям Новосибирской области отправляли два документа об отказе в возбуждении уголовного и административного дела. При этом соседка продолжает портить заборы и машины.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина с топором набросился на чужие припаркованные автомобили. Пострадавшие владельцы машин обратились в полицию.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты последствия удара ВСУ по Крыму дронами с фугасными боезарядами

    В МВД раскрыли амплуа скрывающихся на сайтах знакомств аферистов

    Гуляющую с топором по улицам россиянку отказались изолировать по одной причине

    На Камчатке вулкан выбросил столб пепла

    Названа самая приоритетная для операторов БПЛА цель на передовой

    Российский оператор дрона рассказал про «удары вслепую» по украинской технике

    Экс-солдаты ВСУ взяли в плен шесть бойцов украинской армии

    Назван главный способ борьбы с украинским дроном «Баба-Яга»

    Россиян предупредили об опасности употребления алкоголя во время болезни

    Дзюбу внесли в базу «Миротворца»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости