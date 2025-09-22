Гуляющую с топором по улицам россиянку отказались изолировать по одной причине

В селе Ленинское Новосибирской области женщина гуляет с топором по улицам, бросает камни за заборы и пугает соседей. Россиянку отказываются изолировать по одной причине, как стало известно изданию Baza в Telegram-канале, жительница страдает психическим расстройством.

Сотрудники полиции не возбуждают в отношении женщины уголовного дела, несмотря на то, что она повреждает чужое имущество.

Жители Ленинского отметили, что странности у соседки появились несколько лет назад. Сначала она стала обвинять всех вокруг в своих несчастьях, говорила даже якобы о визите пришельцев. Люди замечали, как она носит с собой мертвых птиц, камни и ветки.

Позже медики диагностировали у женщины серьезное психическое расстройство. Несколько раз ее помещали в стационар. Однако спустя время после госпитализаций она возвращалась и снова оказывалась предоставлена сама себе.

Как пишет Baza, жителям Новосибирской области отправляли два документа об отказе в возбуждении уголовного и административного дела. При этом соседка продолжает портить заборы и машины.

