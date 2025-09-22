Гусев заявил о готовности аэропорта Воронежа начать работу

Международный аэропорт Воронежа имени Петра I готов приступить к работе при снятии ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в беседе с ТАСС.
«Срок будет зависеть от готовности авиакомпаний к выполнению полетов», — подчеркнул глава региона.
Губернатор уточнил, что в настоящее время техника и персонал готовятся к работе в осенне-зимнем периоде.
Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту города Иваново (Южный).
За несколько часов до этого аналогичные ограничения ввели в аэропорту Сочи. В ночь на 18 сентября прием и вылет самолетов также был на время ограничен в аэропорту Волгограда на фоне атаки беспилотников.