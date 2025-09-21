Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
22:09, 21 сентября 2025Путешествия

В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Сочи введены временные ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

В ночь на 18 сентября временные ограничения также вводились в аэропорту Волгограда на фоне атаки беспилотников. Позднее они были отменены.

Ранее стало известно о взломе портала аэропорта Пулково. Компания принесла извинения за принесенные пассажирам неудобства. Позже сайт петербургской воздушной гавани восстановили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по крымскому санаторию

    Над Севастопольской бухтой сбили три БПЛА ВСУ

    Стало известно о пожаре в Ялте после удара ВСУ

    В Британии объяснили влияние смерти Кирка на политику Трампа

    Еще одна страна признала государственность Палестины

    В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

    Над морской акваторией рядом с Севастополем сбили БПЛА

    Зеленский заявил о новой встрече с Трампом

    На Украине предрекли прекращение помощи со стороны США фразой «лавочка закрывается»

    ХАМАС высказалось о признании Палестины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости