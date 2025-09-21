Аэропорт Пулково возобновил работу сайта после взлома

В Пулково сообщили, что сайт аэропорта возобновил работу после взлома

Сайт петербургской воздушной гавани Пулково восстановился после того, как 19 сентября подвергся взлому. Об этом сообщил аэропорт в своем Telegram-канале.

«Сайт аэропорта Пулково снова доступен!», — указывается в официальном сообщении.

Как сообщалось ранее, работа аэропорта осуществляется в штатном режиме. Вся необходимая инфраструктура для регистрации на рейсы и обслуживания гавани действовала автономно и не была связана с работой сайта.

О взломе портала аэропорта Пулково стало известно 19 сентября. Работу сайта приостановили и пообещали восстановить его в скором времени. Компания принесла извинения за принесенные пассажирам неудобства.