Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
04:45, 22 сентября 2025Путешествия

Временные ограничения ввели в аэропорту российского города

Росавиация: Временные ограничения ввели в аэропорту города Иваново
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту города Иваново (Южный). Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что аэропорт Волгограда временно ограничил работу, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

За несколько часов до этого аналогичные ограничения ввели в аэропорту Сочи. В ночь на 18 сентября прием и вылет самолетов также был на время ограничен в аэропорту Волгограда на фоне атаки беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это вопрос доверия». Макрон назвал конфискацию российских активов нарушением международного права

    31-летний мужчина влюбился в 63-летнюю женщину и женился на ней

    Женщина испытала оргазм и заставила партнера задуматься о вызове скорой помощи

    Стало известно о споре Макрона и Трампа из-за России

    Глава РФПИ заявил о переломном моменте в жизни США

    Трамп заявил о скорби жителей США из-за смерти Кирка

    Временные ограничения ввели в аэропорту российского города

    Еще один российский аэропорт ввел ограничения на полеты

    Известные таблетки от давления оказались защитой от диабета

    Рублю предрекли тяжелые времена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости