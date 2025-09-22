Временные ограничения ввели в аэропорту российского города

Росавиация: Временные ограничения ввели в аэропорту города Иваново

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту города Иваново (Южный). Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что аэропорт Волгограда временно ограничил работу, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

За несколько часов до этого аналогичные ограничения ввели в аэропорту Сочи. В ночь на 18 сентября прием и вылет самолетов также был на время ограничен в аэропорту Волгограда на фоне атаки беспилотников.