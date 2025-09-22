Путешествия
Российский аэропорт ограничил работу

Росавиация: Аэропорт Волгограда ввел ограничения на полеты для безопасности
Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Unsplash

Аэропорт Волгограда временно ограничил работу, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул представитель ведомства.

Меры действуют с 00:10 по московскому времени.

За несколько часов до этого аналогичные ограничения ввели в аэропорту Сочи. В ночь на 18 сентября прием и вылет самолетов также был на время ограничен в аэропорту Волгограда на фоне атаки беспилотников.

    Все новости