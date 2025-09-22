Мишустина включили в список самых влиятельных евреев мира

Израильская газета The Jerusalem Post включила премьер-министра России Михаила Мишустина в список 50 самых влиятельных евреев в мире. Рейтинг доступен на сайте издания.

«Михаил Мишустин, будучи премьер-министром России, занимает один из самых влиятельных постов в мировой политике», — заявили в газете.

The Jerusalem Post также назвала российского премьера руководящим лицом, которому больше всех доверяет президент России Владимир Путин. Кроме того, в издании отметили, что Мишустин на своей должности ставит во главу угла результат, а не слова, и решает проблемы с помощью анализа, а не посредством «политической театральщины».

Уточняется, что отец председателя правительства РФ — еврей. Однако Мишустин редко высказывается о своем еврейском происхождении, добавили в газете.

В 2023 году The Jerusalem Post посмертно добавила в перечень самых влиятельных евреев в мире основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина.