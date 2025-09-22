Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:49, 22 сентября 2025Путешествия

На пляже российского курорта отдыхающие спасли бездыханного мужчину и попали на видео

«ЧП Сочи»: Посетители пляжа «Дельфин-2» в Адлере спасли жизнь мужчине
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Посетители пляжа спасли тонущего мужчину на российском курорте и попали на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

По данным источника, человека без признаков жизни вытащили из воды на побережье «Дельфин-2» в Адлере. Отдыхающие вызвали скорую помощь и в течение 20 минут проводили реанимационные мероприятия самостоятельно.

На опубликованных кадрах люди собрались возле пострадавшего. Бездыханному проводят сердечно-легочную реанимацию. В итоге мужчина начал подавать признаки жизни. Его передали приехавшим на место инцидента медикам.

Ранее на видео попала эвакуация взошедшей на гору в Сочи туристки. Женщину сняли с высоты в тяжелом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ким Чен Ын высказался об участии северокорейских военных в операции в Курской области

    Россиянка ударила по голове прибывшего по вызову фельдшера скорой и сбежала

    В России подорожали помидоры

    На пляже российского курорта отдыхающие спасли бездыханного мужчину и попали на видео

    Алаудинов назвал условие отхода «Ахмата» с занятых позиций

    Врач рассказал о признаках деменции у Трампа

    Турция отменила ряд импортных пошлин на товары из США

    Решение премьера Британии назвали катастрофой

    Появились кадры последствий ночного удара под Киевом

    Сброс трехтонной бомбы на расположение ВСУ попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости