На пляже российского курорта отдыхающие спасли бездыханного мужчину и попали на видео

Посетители пляжа спасли тонущего мужчину на российском курорте и попали на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

По данным источника, человека без признаков жизни вытащили из воды на побережье «Дельфин-2» в Адлере. Отдыхающие вызвали скорую помощь и в течение 20 минут проводили реанимационные мероприятия самостоятельно.

На опубликованных кадрах люди собрались возле пострадавшего. Бездыханному проводят сердечно-легочную реанимацию. В итоге мужчина начал подавать признаки жизни. Его передали приехавшим на место инцидента медикам.

