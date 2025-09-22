На Западе допустили назначение женщины на должность генсека ООН

Bloomberg: Следующим генеральным секретарем ООН впервые может стать женщина

Следующим генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) впервые может стать женщина. Об этом сообщает Bloomberg.

«Из девяти человек, возглавлявших Организацию Объединенных Наций, все были мужчинами. Все чаще звучат призывы к переменам. Принятая в этом месяце резолюция призывает членов ООН "внимательно рассматривать" кандидатуры женщин при выборе кандидатов на пост генерального секретаря», — говорится в материале.

Среди потенциальных кандидатов фигурируют премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, бывший премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, бывший комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет и заместитель генсека ООН Амина Мохаммед.

Ожидается, что потенциальные кандидаты на пост генсека международной организации будут обсуждаться в ходе работы 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на этой неделе.

Ранее президент России Владимир Путин назначил министра иностранных дел Сергея Лаврова главой делегации России для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В состав делегации также войдут замглавы МИД Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя и председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.