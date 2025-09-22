Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:59, 22 сентября 2025Мир

На Западе допустили назначение женщины на должность генсека ООН

Bloomberg: Следующим генеральным секретарем ООН впервые может стать женщина
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Следующим генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) впервые может стать женщина. Об этом сообщает Bloomberg.

«Из девяти человек, возглавлявших Организацию Объединенных Наций, все были мужчинами. Все чаще звучат призывы к переменам. Принятая в этом месяце резолюция призывает членов ООН "внимательно рассматривать" кандидатуры женщин при выборе кандидатов на пост генерального секретаря», — говорится в материале.

Среди потенциальных кандидатов фигурируют премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, бывший премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, бывший комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет и заместитель генсека ООН Амина Мохаммед.

Ожидается, что потенциальные кандидаты на пост генсека международной организации будут обсуждаться в ходе работы 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на этой неделе.

Ранее президент России Владимир Путин назначил министра иностранных дел Сергея Лаврова главой делегации России для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В состав делегации также войдут замглавы МИД Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя и председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО уличили в подготовке блокады Санкт-Петербурга и Калининградской области

    Директор школы в Крыму рассказала о последствиях атаки украинских дронов

    Назван возможный ответ Трампа на предложение Путина

    Экс-вагнеровцы показали видео «джекичанского трюка» попавшего под удар дрона ВСУ бойца

    В России заявили о готовности к серьезному разговору с Европой

    Власти раскрыли данные о многомиллионном ущербе от атаки ВСУ по курортной зоне Крыма

    Эмма Уотсон позанималась спортом в микроюбке

    В Индии умер знаменитый одинокий слон

    Подростка изнасиловали в общественном туалете европейского курорта на выпускном балу

    Россиянам назвали семь самых популярных схем мошенничества на сайтах объявлений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости