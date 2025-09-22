На Западе раскрыли возможные действия «коалиции желающих» против России

Дизен: Коалиция желающих ответит на поражение на Украине эскалацией конфликта

Страны Запада, входящие в «коалицию желающих», ответят России на поражение на Украине эскалацией конфликта. Об этом заявил в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Коалиция желающих может ответить на поражение на Украине резкой эскалацией конфликта. Наши лидеры продолжают подводить нас к прямой войне с самой мощной армией в Европе», — написал он.

По его словам, возможный конфликт, начало которого приближают западные лидеры, может не ограничиться территориями Украины и России.

Ранее издание Financial Times сообщило, ссылаясь на источники в Белом доме, что американские чиновники считают отношение стран Прибалтики к России «опасно агрессивным».