Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:49, 22 сентября 2025Мир

На Западе раскрыли возможные действия «коалиции желающих» против России

Дизен: Коалиция желающих ответит на поражение на Украине эскалацией конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Страны Запада, входящие в «коалицию желающих», ответят России на поражение на Украине эскалацией конфликта. Об этом заявил в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Коалиция желающих может ответить на поражение на Украине резкой эскалацией конфликта. Наши лидеры продолжают подводить нас к прямой войне с самой мощной армией в Европе», — написал он.

По его словам, возможный конфликт, начало которого приближают западные лидеры, может не ограничиться территориями Украины и России.

Ранее издание Financial Times сообщило, ссылаясь на источники в Белом доме, что американские чиновники считают отношение стран Прибалтики к России «опасно агрессивным».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО уличили в подготовке блокады Санкт-Петербурга и Калининградской области

    Назван возможный ответ Трампа на предложение Путина

    Экс-вагнеровцы показали видео «джекичанского трюка» попавшего под удар дрона ВСУ бойца

    В России заявили о готовности к серьезному разговору с Европой

    Власти раскрыли данные о многомиллионном ущербе от атаки ВСУ по курортной зоне Крыма

    Эмма Уотсон позанималась спортом в микроюбке

    В Индии умер знаменитый одинокий слон

    Подростка изнасиловали в общественном туалете европейского курорта на выпускном балу

    Россиянам назвали семь самых популярных схем мошенничества на сайтах объявлений

    Эрдоган заявил о несостоятельности ООН

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости