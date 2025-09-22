Россия
14:47, 22 сентября 2025Россия

Началось заседание Совбеза с анонсированным важным заявлением Путина

Президент РФ Путин начал совещание с постоянными членами Совбеза
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин начал совещание с постоянными членам Совбеза. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Как ранее анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на заседании Совбеза глава государства сделает важное заявление.

Российский лидер заявил, что частично заседание будет посвящено миграционной политике, однако начал речь с обсуждения российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает 5 февраля 2026 года.

