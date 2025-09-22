Бывший СССР
Назван главный способ борьбы с украинским дроном «Баба-Яга»

Начальник службы БПЛА Еж: БПЛА ВСУ «Баба-Яга» уничтожают дроном-перехватчиком
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Главным способом борьбы с тяжелым украинскими беспилотниками «Бага-Яга» на передовой остаются небольшие дроны-перехватчики. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал начальник службы БПЛА 4-й мотострелковой бригады с позывным Еж.

По его словам, в переводе на рубли стоимость «Бабы-Яги» может достигать нескольких миллионов, а сам беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) — способен легко подорвать российский танк или укрепленный блиндаж.

«Мы уничтожаем их маленькими FPV-дронами за 200-300 долларов — такое вот своеобразное фронтовое ПВО. В месяц можем сбить до сотни, а иногда и гораздо больше», — объяснил Еж.

По словам офицера, если еще недавно от налетов этих «вредных старух» практически не было защиты, то теперь арсенал «четверки» насчитывает тысячи беспилотников разных систем. Это дает российской стороне преимущество в формировании динамики боя.

«На подступах к городу в основном открытая местность — поля, частный сектор, траншеи. Штурмовики здесь как на ладони, поэтому небо должно оставаться за нами», — заключил офицер.

Ранее российские операторы БПЛА из 18-й армии рассказали, как научились обманывать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины. Они разработали «прошивку», получившую название «Молния 2», которая позволяет дрону двигаться на автопилоте при заходе в зону помех.

