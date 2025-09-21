Российские операторы дронов научились обманывать РЭБ ВСУ

РИА: Операторы ударных дронов разработали прошивку, обманывающую РЭБ ВСУ

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18-й общевойсковой армии разработали для ударных дронов «Молния-2» прошивку, позволяющую обманывать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины. Об этом РИА Новости рассказал оператор БПЛА с позывным Дамбер.

Он сообщил, что теперь беспилотники «Молния-2» могут двигаться на автопилоте при заходе в зону РЭБ. «Прямо просто держит курс. (...) Как только он выходит с РЭБа, мы разворачиваемся и дорабатываем нашу цель», — пояснил собеседник агентства.

Как утверждают военнослужащие, данная прошивка предоставила возможность значительно повысить результативность боевых вылетов БПЛА «Молния-2».

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что в беспилотниках «Герань-3» устанавливается новая головка самонаведения и система управления. В сравнении с предыдущими версиями, последнее поколение дронов практически не подвержено помехам и выполняет свою задачу автономно, независимо от оператора.