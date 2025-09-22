Забота о себе
08:30, 22 сентября 2025Забота о себе

Названа максимальная продолжительность секса у мужчин в зависимости от возраста

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vadim Zakharishchev / Shutterstock / Fotodom

Секс-эксперт и медсестра по сексуальному здоровью Сара Мулиндва назвала максимальную продолжительность полового акта у мужчин в зависимости от возраста. Ее слова приводит издание Metro.

Согласно проведенному в 2025 году исследованию, в среднем половой акт 18-24-летнего мужчины длится 16,14 минуты. «В возрасте 20 лет возбуждение и эффект новизны очень сильны, что может привести к более быстрому оргазму, но восстановление происходит быстро, и выносливость, как правило, хорошая. На этом этапе все зависит от темпа — стратегическое использование пауз, дыхательной гимнастики или презервативов может помочь контролировать эякуляцию. Однако в любом возрасте важнее всего общение, техника и удовольствие, а не секундомер», — считает она.

У мужчин от 25 до 34 лет половой акт длится 18,29 минуты, продолжила Мулиндва, хотя часть мужчин и отмечает, что продолжительность интима сократилась до 11 минут. В этом возрасте она рекомендовала планировать занятия сексом. У мужчин 35-44 лет наблюдается небольшое снижение выносливости — половой акт сокращается до 17,4 минуты, а в возрастной категории 45-54 года это показатель составляет 14,14 минуты. Специалистка связала это с гормональными изменениями в теле мужчины и предложила разнообразить интим с помощью игрушек, новых поз и лекарств, если их использование одобрит врач.

Наконец, в возрастной группе 55-64 года секс до оргазма у мужчин длится 11,3 минуты, а у мужчин старше 65 лет — 8,15 минуты. Тем не менее в любом возрасте наиболее распространенными были половые акты средней продолжительности (примерно 10-15 минут), а очень длительные, наоборот, редкими, отметила Мулиндва.

Ранее сексопатологи Лоуренс Сигел и Джесси Кан подсказали лучшие позы для пожилых. По их мнению, в этом возрасте подходят позиции, которые не требуют больших усилий, к примеру модифицированная миссионерская поза.

