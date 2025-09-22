Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:37, 22 сентября 2025Россия

Очевидец обнаружил упавший дрон после атаки ВСУ на курортную зону Крыма

Очевидец рассказал, что нашел упавший дрон после атаки ВСУ на поселок Форос
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Очевидец рассказал, что обнаружил упавший дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) после атаки на поселок Форос в Крыму. Об этом сообщают «Известия».

«Отдыхали, приехали отдыхать, вчера слышали хлопки: тут бахало вообще всю ночь. С утра пришли во двор, такую шрапнель нашли, кусочки. На крыше аж сыпалось», — вспомнил он.

Очевидец также рассказал о взрывах напротив скалы. Там же после атаки он и обнаружил дрон, но доставать его не стал.

Вечером 21 сентября украинские войска ударили по курортной зоне Крыма, атаке также подверглась школа. В Минобороны России сообщили, что атака была проведена с применением беспилотников, оснащенных фугасными снарядами. По последним данным, жертвами налета стали три человека, еще 15 пострадали.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ответила словом «померещилось» на заявления о нарушении воздушного пространства

    Юрий Лоза объяснил веру людей в инопланетян

    Средняя цена новостроек центра Москвы превысила два миллиона рублей за «квадрат»

    Стало известно о назначении руководителя департамента военной контрразведки ФСБ России

    Венгрия выступила против ограничений ЕС на поставки российской нефти

    Путин дал российское гражданство бывшей помощнице Байдена

    Назван основной источник новых хобби для россиян

    После слов жены о никчемности российский пенсионер схватился за молоток

    Блогерша показала простой способ подобрать джинсы без примерки

    В Москве открылся ресторан северокорейской кухни с SHAMAN по телевизору

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости