Очевидец обнаружил упавший дрон после атаки ВСУ на курортную зону Крыма

Очевидец рассказал, что нашел упавший дрон после атаки ВСУ на поселок Форос

Очевидец рассказал, что обнаружил упавший дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) после атаки на поселок Форос в Крыму. Об этом сообщают «Известия».

«Отдыхали, приехали отдыхать, вчера слышали хлопки: тут бахало вообще всю ночь. С утра пришли во двор, такую шрапнель нашли, кусочки. На крыше аж сыпалось», — вспомнил он.

Очевидец также рассказал о взрывах напротив скалы. Там же после атаки он и обнаружил дрон, но доставать его не стал.

Вечером 21 сентября украинские войска ударили по курортной зоне Крыма, атаке также подверглась школа. В Минобороны России сообщили, что атака была проведена с применением беспилотников, оснащенных фугасными снарядами. По последним данным, жертвами налета стали три человека, еще 15 пострадали.