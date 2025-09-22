Около 60 рейсов задержались в аэропорту российского курорта из-за ночных ограничений

АТОР: В аэропорту Сочи задерживаются более 60 рейсов

Из-за ночных ограничений в работе аэропорта российского курорта задержали около 60 рейсов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Задержки на прием и вылет лайнеров в Сочи составляют более двух часов. Два рейса из Москвы отменили.

По данным онлайн-табло воздушной гавани, в течение дня задерживаются 64 рейса. При этом аэропорт заявляет лишь о 20. Стабилизировать расписание авиакомпании будут на протяжении 1-2 дней. Уточняется, что аэродром на курорте прекращал работу на пять часов в ночь на 22 сентября.

