13:17, 22 сентября 2025Ценности

Подарок Трампа королеве Камилле оказался дешевкой

Подаренную Трампом королеве Камилле брошь Tiffany & Co. назвали дешевкой
Мария Винар

Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters

Подарок президента США Дональда Трампа жене короля Великобритании Карла III Камилле назвали дешевкой. Соответствующая сторис появилась на странице блогерши, эксперта в сфере ювелирных украшений Кристины Чэн в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 100 тысяч подписчиков.

Известно, что во время официального визита американский лидер подарил британской королеве винтажную брошь в виде цветка люксового бренда Tiffany & Co., который изготовлен из 18-каратного золота, а также украшен бриллиантами и рубинами. По данным издания Hello!, аксессуар оценивается в 40 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей).

Однако Чэн заметила, что такая брошь стоит гораздо дешевле. Она выяснила, что ювелирное изделие можно приобрести в интернет-магазинах за 1076 долларов (90 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что Трамп подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко необычные запонки.

