Трамп подарил Лукашенко необычные запонки

Президент США Трамп подарил белорусскому лидеру Лукашенко запонки с Белым домом
Мария Винар

Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus / Handout via Reuters

Американский лидер Дональд Трамп преподнес президенту Белоруссии Александру Лукашенко необычный презент. Об этом пишет БелТА.

Представитель президента США Джон Коул на встрече в Минске передал Александру Лукашенко запонки, на которых было нанесено изображение Белого дома. «Я уже выходил из Овального кабинета. Он [Трамп] меня остановил и попросил: "Подожди, стой, стой, не забудь вот это подарить президенту"» — рассказал он.

Глава Белоруссии, в свою очередь, отреагировал на подарок, назвав его интересным. «Ну, я постараюсь в долгу не остаться», — добавил Лукашенко.

Ранее сообщалось о содержимом подарков для журналистов на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине в Китае.

