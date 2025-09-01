Раскрыты подарки для журналистов на саммите ШОС

Организаторы саммита ШОС подарили журналистам рюкзаки и зонтики

Раскрыто содержимое подарков для журналистов на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине в Китае. Фотографиями поделился корреспондент URA.RU.

Организаторы преподнесли журналистам рюкзак с символикой саммита, портативную зарядку, зонт, а также несколько блокнотов, расписанные ручки и кружку.

Президент России Владимир Путин сообщил, что в рамках саммита ШОС, проходящего в Китае, будет принята стратегия развития организации до 2035 года.

Саммит ШОС проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. От России, помимо Путина, в Китай отправились вице-премьеры Денис Мантуров, Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министры Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Михаил Дегтярев, Ольга Любимова, Михаил Мурашко, Максим Решетников, Антон Силуанов и другие.