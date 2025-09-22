Силовые структуры
11:30, 22 сентября 2025Силовые структуры

Полицейская погоня закончилась ранением российского подростка

Инспекторы ДПС в Липецке ранили подростка во время погони со стрельбой
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Липецке инспекторы ДПС ранили 16-летнего подростка во время погони со стрельбой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Липецкой области.

Все произошло ночью 20 сентября. Сотрудники полиции заметили автомобиль без номерных знаков, который нарушал правила дорожного движения, и потребовали водителя остановиться. Когда нарушитель попытался скрыться, силовики открыли огонь из табельного оружия. В ходе погони пуля случайно попала в 16-летнего пассажира преследуемого авто. Его госпитализировали.

Оказалось, что потерпевший передал машину родителей своему 17-летнему знакомому. У последнего не было прав на управление транспортным средством.

Ранее в Иркутской области инспектор ДПС выстрелил в голову 20-летнему водителю во время погони.

