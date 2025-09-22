Появились подробности о расправе отца над трехлетней дочерью в российском регионе

В Краснодарском крае следователи предъявили обвинение мужчине в убийстве дочери

После расправы над трехлетней дочерью 50-летний житель Краснодарского края заявил матери девочки о том, что ребенка якобы похитили, после чего они обратились в правоохранительные органы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Таким образом мужчина хотел отвести от себя подозрения. Правоохранители выяснили, что девочка жила с матерью, а ее отец проживал отдельно. По предварительной информации, 19 сентября он забрал девочку, сообщив ее матери, что поедет с ней в Кавказский район региона. Тем же вечером злоумышленник совершил преступление.

Следователи уже предъявили ему обвинение. В ближайшее время правоохранители хотят ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.

Сначала во время допроса мужчина пытался отвести от себя подозрения, рассказывая о поездке к гадалке и своей невиновности. В конечном итоге он сознался, что ударил девочку по голове, затем положил в мешок и сбросил его в реку Кубань. Ребенка ищут водолазы.