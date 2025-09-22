Экономика
17:15, 22 сентября 2025Экономика

Предсказан срок прихода заморозков в Москву

Синоптик Ильин: Заморозки в Москве могут наступить на неделе с 22 сентября
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Заморозки могут прийти в Москву на неделе с 22 сентября. Такой срок предсказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет «Москва 24».

По словам метеоролога, именно в этот период случится полноценный переход к осенней погоде. В ночь с четверга на пятницу, с 24 на 25 сентября, температура воздуха в Подмосковье может опуститься до нуля, а в Москве — до плюс 1–6 градусов.

Ильин отметил, что предсказать вероятность выпадения первого снега пока сложно. Дело в том, что в этот момент над европейской территорией России столкнутся холодная арктическая воздушная масса с севера и теплая влажная — с юга.

«Точное место их встречи неизвестно, поэтому однозначно утверждать, что снег выпадет в Московской области на этой неделе, нельзя», — заключил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре России спрогнозировали, что первый снег в Москве может выпасть в ночь на 26 или 27 сентября. Осадки вряд ли будут продолжительными и могут выпасть в отдельных районах, уточнили синоптики.

    Все новости