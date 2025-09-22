Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:13, 22 сентября 2025Силовые структуры

Прогремел взрыв при расследовании дела в российском регионе

В Ингушетии следователь получил контузию от взрыва запала гранаты
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Ингушетии следователь получил контузию от взрыва запала гранаты. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, следователи проводили поиски оружия преступления в реке в рамках расследования уголовного дела о расправе над двумя людьми. И поисковым магнитом вытащили, предположительно, запал от гранаты, который сдетонировал. В результате один из сотрудников получил контузию. После произошедшего его доставили в медициское учреждение, его жизни ничего не угрожает.

15 сентября в Назрани в салоне машины было обнаружено мужское тело с множественными ножевыми ранениями, которые оказались несовместимы с жизнью. А 18 сентября на территории частного дома от ножевого ранения пострадал 58-летний местный житель, который также не пережил нападение.

Были возбуждены уголовные дела и задержан 37-летний подозреваемый. Он арестован.

Ранее сообщалось, что российский пенсионер необычным способом захотел решить спор с соседями по участку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль анонсировал важное заявление Путина

    В Москве хоккеист умер во время матча

    Россия предложила Индии производить Су-57

    Названа связанная с Палестиной просьба Рубио к американским дипломатам

    В российском регионе снова заметили «зомби-косуль»

    Стоимость акций «М.Видео» обрушилась

    Прогремел взрыв при расследовании дела в российском регионе

    В сети появилось фото отметившей 91-летие Софи Лорен

    В прокуратуре высказались об адвокатах Навального

    Одна страна БРИКС резко нарастила поставки мяса в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости