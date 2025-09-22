Прогремел взрыв при расследовании дела в российском регионе

В Ингушетии следователь получил контузию от взрыва запала гранаты

В Ингушетии следователь получил контузию от взрыва запала гранаты. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, следователи проводили поиски оружия преступления в реке в рамках расследования уголовного дела о расправе над двумя людьми. И поисковым магнитом вытащили, предположительно, запал от гранаты, который сдетонировал. В результате один из сотрудников получил контузию. После произошедшего его доставили в медициское учреждение, его жизни ничего не угрожает.

15 сентября в Назрани в салоне машины было обнаружено мужское тело с множественными ножевыми ранениями, которые оказались несовместимы с жизнью. А 18 сентября на территории частного дома от ножевого ранения пострадал 58-летний местный житель, который также не пережил нападение.

Были возбуждены уголовные дела и задержан 37-летний подозреваемый. Он арестован.

Ранее сообщалось, что российский пенсионер необычным способом захотел решить спор с соседями по участку.