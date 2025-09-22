Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:40, 22 сентября 2025Путешествия

Пропавшего на двое суток в Европе пожилого туриста обнаружили обезвоженным

Daily Mail: Американец нашел пропавшего на 48 часов в Испании 76-летнего туриста
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Federico Gambarini / dpa / Globallookpress.com

Пенсионер отправился отдыхать в Европу и пропал без вести на двое суток. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным источника, 76-летний Клиффорд Уайлдгус из Великобритании отдыхал в баре Patrick's 19th Hole на элитном курорте Пуэрто-Банус, Испания. Около двух часов ночи 20 сентября мужчина перестал выходить на связь с близкими. Пропавшего не могли найти в течение 48 часов.

Материалы по теме:
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео. Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео.Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
2 февраля 2025
«Она не кричала» Насильник похитил трехлетнюю туристку под носом у родителей. Почему за 18 лет он так и не понес наказания?
«Она не кричала»Насильник похитил трехлетнюю туристку под носом у родителей. Почему за 18 лет он так и не понес наказания?
30 июня 2025

Его семья прилетела в Испанию, чтобы присоединиться к полиции в поисках. Однако пожилого туриста обнаружил в супермаркете отдыхавший американец. Уайлдгус находился в обезвоженном состоянии. «Мы не знаем, где он спал, потому что он выглядит очень уставшим. Но главное, что его нашли, и теперь он в безопасности», — сообщила дочь британца Мелани Холл.

На данный момент причина исчезновения туриста остается неизвестной. Свой телефон и паспорт он предварительно оставил в квартире друга.

Ранее была раскрыта судьба исчезнувшей с шезлонга во время отпуска в Европе туристки. 59-летняя Мишель Энн Джой Бурда пропала 1 августа, пока ее муж спал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о «добровольных самоограничениях» на ядерный арсенал России и сделал предложение США. Чего он ждет от Вашингтона?

    Пригожин назвал лучшего артиста для «Интервидения-2026»

    Операции с криптовалютой стоили россиянину свободы

    Москвичей предупредили о последнем солнечном дне

    Один политический блок отказался от участия в парламентских выборах Молдавии

    ЦБ заявил об очень высоком росте зарплат россиян

    В Турции прогремел взрыв

    Лондон вывел из-под санкций дочь российского миллиардера

    В Сербии представили «аналог HIMARS»

    В США обратились с призывом к Трампу после предложения Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости