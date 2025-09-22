Пропавшего на двое суток в Европе пожилого туриста обнаружили обезвоженным

Daily Mail: Американец нашел пропавшего на 48 часов в Испании 76-летнего туриста

Пенсионер отправился отдыхать в Европу и пропал без вести на двое суток. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным источника, 76-летний Клиффорд Уайлдгус из Великобритании отдыхал в баре Patrick's 19th Hole на элитном курорте Пуэрто-Банус, Испания. Около двух часов ночи 20 сентября мужчина перестал выходить на связь с близкими. Пропавшего не могли найти в течение 48 часов.

Его семья прилетела в Испанию, чтобы присоединиться к полиции в поисках. Однако пожилого туриста обнаружил в супермаркете отдыхавший американец. Уайлдгус находился в обезвоженном состоянии. «Мы не знаем, где он спал, потому что он выглядит очень уставшим. Но главное, что его нашли, и теперь он в безопасности», — сообщила дочь британца Мелани Холл.

На данный момент причина исчезновения туриста остается неизвестной. Свой телефон и паспорт он предварительно оставил в квартире друга.

