Разрушенный участок крепости восстановят в Дагестане

Разрушенный участок крепостной стены восстановят в Дагестане

В дагестанском селе Кумух восстановят участок крепостной стены, который был разрушен из-за обильных осадков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Лакского района республики Юсуп Магомедов.

«Разделяю вашу боль и озабоченность в связи с частичным обрушением участка исторической крепостной стены в Кумухе, вызванным обильными осадками. Для всех нас эта крепость больше чем древние камни», — сказал он и назвал крепость символом лакского народа.

Магомедов пообещал как можно скорее восстановить исторический объект.

Ранее сообщалось, что посетителей крепости Нарын-кала в дагестанском Дербенте по пятницам будут угощать пловом и чаем из самовара. Инициатива принадлежит директору Дербентского музея-заповедника Велиюлле Фаталиеву.