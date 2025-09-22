Моя страна
14:47, 22 сентября 2025

Разрушенный участок крепости восстановят в Дагестане

Разрушенный участок крепостной стены восстановят в Дагестане
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Заур / Фотобанк Лори

В дагестанском селе Кумух восстановят участок крепостной стены, который был разрушен из-за обильных осадков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Лакского района республики Юсуп Магомедов.

«Разделяю вашу боль и озабоченность в связи с частичным обрушением участка исторической крепостной стены в Кумухе, вызванным обильными осадками. Для всех нас эта крепость больше чем древние камни», — сказал он и назвал крепость символом лакского народа.

Магомедов пообещал как можно скорее восстановить исторический объект.

Ранее сообщалось, что посетителей крепости Нарын-кала в дагестанском Дербенте по пятницам будут угощать пловом и чаем из самовара. Инициатива принадлежит директору Дербентского музея-заповедника Велиюлле Фаталиеву.

    Все новости