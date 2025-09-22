Решение премьера Британии назвали катастрофой

Лидер Консервативной партии Британии назвала признание Палестины катастрофой

Лидер оппозиционной Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок раскритиковала решение премьер-министра Кира Стармера об официальном признании Палестины, назвав его катастрофой. Соответствующий пост она разместила в соцсети X.

«Катастрофа. Абсолютная катастрофа. Мы все будем сожалеть о том дне, когда было принято это решение. Оно вознаграждает терроризм без каких-либо условий для [радикального палестинского движения] ХАМАС», — написала политик.

По ее словам, решение британского премьера никак не повлияло на ситуацию в секторе Газа: израильские заложники по-прежнему удерживаются ХАМАС, а страдания мирных жителей анклава также остались без внимания.

Ранее Стармер сообщил, что правительство Великобритании официально признало Палестину как независимое государство.