09:44, 22 сентября 2025Мир

Решение премьера Британии назвали катастрофой

Лидер Консервативной партии Британии назвала признание Палестины катастрофой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кеми Баденок

Кеми Баденок. Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters

Лидер оппозиционной Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок раскритиковала решение премьер-министра Кира Стармера об официальном признании Палестины, назвав его катастрофой. Соответствующий пост она разместила в соцсети X.

«Катастрофа. Абсолютная катастрофа. Мы все будем сожалеть о том дне, когда было принято это решение. Оно вознаграждает терроризм без каких-либо условий для [радикального палестинского движения] ХАМАС», — написала политик.

По ее словам, решение британского премьера никак не повлияло на ситуацию в секторе Газа: израильские заложники по-прежнему удерживаются ХАМАС, а страдания мирных жителей анклава также остались без внимания.

Ранее Стармер сообщил, что правительство Великобритании официально признало Палестину как независимое государство.

