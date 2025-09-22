Мир
19:09, 22 сентября 2025Мир

Россия уличила Европу в попытках вернуть Трампа на антироссийский курс

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европа пытается вернуть администрацию президента США Дональда Трампа на антироссийский курс и подорвать договоренности, достигнутые в ходе встречи российского и американского лидеров на Аляске. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, его речь приводится на сайте постпредства.

«Мы, разумеется, понимаем и то, что истерика наших европейских коллег не в последнюю очередь направлена на то, чтобы попытаться вернуть на антироссийский курс новую администрацию США во главе с президентом Трампом», — сказал он.

Полянский процитировал вице-президента США Джей Ди Вэнса, который на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что Европе нужно бояться угрозы изнутри, которая заключается в отступлении от ее важнейших ценностей, которые она разделяет с США.

Ранее Полянский заявил о готовности России к серьезному разговору о безопасности в Европе. Он также назвал «театром абсурда» бездоказательные обвинения в адрес Москвы.

