Россия уличила Европу в попытках вернуть Трампа на антироссийский курс

Полянский: Европа пытается вернуть администрацию Трампа на антироссийский курс

Европа пытается вернуть администрацию президента США Дональда Трампа на антироссийский курс и подорвать договоренности, достигнутые в ходе встречи российского и американского лидеров на Аляске. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, его речь приводится на сайте постпредства.

«Мы, разумеется, понимаем и то, что истерика наших европейских коллег не в последнюю очередь направлена на то, чтобы попытаться вернуть на антироссийский курс новую администрацию США во главе с президентом Трампом», — сказал он.

Полянский процитировал вице-президента США Джей Ди Вэнса, который на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что Европе нужно бояться угрозы изнутри, которая заключается в отступлении от ее важнейших ценностей, которые она разделяет с США.

Ранее Полянский заявил о готовности России к серьезному разговору о безопасности в Европе. Он также назвал «театром абсурда» бездоказательные обвинения в адрес Москвы.