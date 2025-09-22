В России заявили о готовности к серьезному разговору с Европой

Полянский: Россия готова к серьезному разговору о безопасности в Европе

Если европейские страны хотят серьезного разговора о безопасности в Европе, Россия к этому готова. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, его речь приводится на сайте постпредства.

«Захотите серьезного разговора о европейской безопасности, о судьбах нашего общего континента, о том, как сделать его процветающим и безопасным для всех — мы к этому готовы, и вы знаете, как нас найти», — заявил он.

Полянский также назвал «театром абсурда» бездоказательные обвинения в адрес России со стороны Европы.

19 сентября в НАТО заявили, что три российских МиГ-31 проникли в воздушное пространство Эстонии. После этого Минобороны России подтвердило, что самолеты действительно совершали перелет из Карелии в Калининградскую область, однако не отклонялись от курса и воздушное пространство других стран не нарушали.