Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:21, 22 сентября 2025Мир

В России заявили о готовности к серьезному разговору с Европой

Полянский: Россия готова к серьезному разговору о безопасности в Европе
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Если европейские страны хотят серьезного разговора о безопасности в Европе, Россия к этому готова. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, его речь приводится на сайте постпредства.

«Захотите серьезного разговора о европейской безопасности, о судьбах нашего общего континента, о том, как сделать его процветающим и безопасным для всех — мы к этому готовы, и вы знаете, как нас найти», — заявил он.

Полянский также назвал «театром абсурда» бездоказательные обвинения в адрес России со стороны Европы.

19 сентября в НАТО заявили, что три российских МиГ-31 проникли в воздушное пространство Эстонии. После этого Минобороны России подтвердило, что самолеты действительно совершали перелет из Карелии в Калининградскую область, однако не отклонялись от курса и воздушное пространство других стран не нарушали.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО уличили в подготовке блокады Санкт-Петербурга и Калининградской области

    Директор школы в Крыму рассказала о последствиях атаки украинских дронов

    Назван возможный ответ Трампа на предложение Путина

    Экс-вагнеровцы показали видео «джекичанского трюка» попавшего под удар дрона ВСУ бойца

    В России заявили о готовности к серьезному разговору с Европой

    Власти раскрыли данные о многомиллионном ущербе от атаки ВСУ по курортной зоне Крыма

    Эмма Уотсон позанималась спортом в микроюбке

    В Индии умер знаменитый одинокий слон

    Подростка изнасиловали в общественном туалете европейского курорта на выпускном балу

    Россиянам назвали семь самых популярных схем мошенничества на сайтах объявлений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости