Россиян предупредили о «карточном рабстве» из-за новых мер по борьбе с мошенниками

НСФР: Ограничение числа карт на человека ударит по добросовестным россиянам

Разработанные Минцифры меры по борьбе с мошенниками в первую очередь ударят по добросовестным россиянам. Об угрозе «карточного рабства» предупредили в Национальном совете финансового рынка (НСФР), сообщает газета «Известия».

В рамках второго пакета законопроектов Минцифры «Антифрод 2.0» планируется ограничить число карт для одного человека. В одном банке нельзя будет иметь более пяти карт, а всего — не более десяти.

Как отмечают представители отрасли, 17 процентов россиян имеют больше пяти карт, а порядка шести процентов — больше десяти. Клиенты банков комбинируют разные программы лояльности, пользуются картами для семьи, а не для мошенничества, поэтому межбанковский лимит ударит именно по законопослушным гражданам, а не по дропперам, которые предоставляют карты для обналичивания денег или переводов в рамках незаконных операций.

По словам главы НСФР Андрея Емелина, подобный лимит создает риск так называемого карточного рабства, когда человек оказывается привязан к банкам, где у него уже открыты карты. Механизма, позволяющего быстро отказаться от какой-то карты, сейчас нет.

Ранее председатель правления Ассоциации российских банков (АРБ) Олег Скворцов посоветовал россиянам закрывать полумертвые счета в банках ради порядка и безопасности. По словам эксперта, зачастую у россиян открыто сразу несколько счетов, но не все из них используются, так как на них лежат небольшие суммы. «Мало ли что может на них упасть. Для банка это не такие большие деньги, но это создает определенную нагрузку с точки зрения ведения счетов», — пояснил Скворцов.