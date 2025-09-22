Россиянам напомнили о переносе выходного дня в начале ноября

Депутат Нилов: Суббота 1 ноября будет рабочим днем

Перед следующими длинными выходными, которые ожидают россиян с 2 по 4 ноября, предстоит шестидневная рабочая неделя — 1 ноября, суббота, станет рабочим днем. Об этом напомнил депутат Госдумы Ярослав Нилов, его слова приводит ТАСС.

«Суббота 1 ноября будет рабочим днем, а выходной с субботы переносится на понедельник. Таким образом, чтобы обеспечить непрерывные выходные, у нас будут выходными три дня — 2, 3 и 4 ноября», — сказал Нилов.

Если бы соответствующее решение не было принято, то единственным рабочим днем между выходными и праздником стал бы понедельник 3 ноября. По словам депутата, такой сценарий был бы не таким корректным и функциональным, поэтому 1 ноября и сделали рабочим днем.

Ранее юрист Дарья Ерзина рассказала, что в декабре россиянам предстоит работать 22 дня.