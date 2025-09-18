Экономика
03:26, 18 сентября 2025Экономика

Россиянам рассказали о выходных днях в декабре

Юрист Ерзина: В декабре россияне будут работать 22 дня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В декабре 2025 года количество рабочих дней составит 22. Об этом РИА Новости напомнила юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина.

Она отметила, что рабочие графики россиян в последний месяц года будут более щадящими — работники будут отдыхать девять дней, а последним рабочим днем года станет 30 декабря. Поясняется, что 31 декабря объявлен нерабочим из-за переноса выходного с воскресенья, 5 января. Таким образом, новогодние праздники продлятся 12 дней, с 31 декабря до 11 января.

Ранее Ерзина подсказала, что новогодние праздники можно продлить с 12 до 16 дней, взяв отпуск всего на два дня — 29 и 30 декабря. В этом случае отдых начнется с субботы, 27 декабря, и продлится на протяжении всех новогодних праздников.

