Россиянам назвали самую доступную соседнюю страну для отдыха в октябре

«Туту»: Минск назвали лидером бюджетного отдыха за границей для россиян

Турэксперты назвали россиянам, планирующим отдых в октябре 2025 года, самую доступную соседнюю страну. Об этом «Ленте.ру» сообщил российский онлайн-сервис для путешествий «Туту».

По данным источника, неделю отдыха за границей стоимостью до 95 тысяч рублей можно провести в Минске (Белоруссия), Астане (Казахстан) и Бухаре (Узбекистан). В список доступных за эту сумму маршрутов также попали два курорта Абхазии — Сухуми и Гагра.

Заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артем Кузьмин назвал столицу Республики Беларусь лидером бюджетного отдыха в октябре 2025 года. «Дешевле всего лететь туда из Москвы: такое путешествие вместе с недельным проживанием в отеле обойдется паре в 60 тысяч рублей. Такую же сумму потратят жители Санкт-Петербурга», — отметил Кузьмин.

В Астану дешевле всего попасть из Свердловской области и Татарстана: авиаперелет туда-обратно и семь дней в отеле будут стоить 62 тысячи рублей, полет из Москвы — 67 тысяч. Дороже поездка будет для жителей Санкт-Петербурга — 84 тысячи рублей.

В Сухуми и Гагру выгоднее всего ехать парам из Краснодарского края: билеты на поезд в оба конца и недельное проживание стоят от 26 тысяч рублей, из Ростовской области — от 30 тысяч. А полет в Бухару из Свердловской области обойдется туристам в 93 тысячи рублей, из Москвы — в 86 тысяч рублей, Санкт-Петербурга — в 120 тысяч рублей.

Ранее в Белоруссии заявили о намерении Польши открыть границу. По словам источников, такая информация поступает от немецких логистов, которые уже «активно разрабатывают новые графики».