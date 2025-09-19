Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:39, 19 сентября 2025Путешествия

В Белоруссии заявили о намерении Польши открыть границу

Радио «Беларусь»: Польша начнет открывать границу с 20 сентября
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl via Reuters

Польша намерена открыть границу с Белоруссией 20 сентября для железнодорожного транспорта и 22 сентября — для всех остальных транспортных средств, сообщает польская версия радио «Беларусь».

Подчеркивается, что эти данные пока не проверены. По словам источников радиостанции, такая информация поступает от немецких логистов, которые уже «активно разрабатывают новые графики».

Польша с 11 сентября полностью закрыла границу с Белоруссией. Премьер-министр страны Дональд Туск объяснил это военными учениями Белоруссии и России «Запад-2025».

Позднее глава польского МВД Марчин Кервиньский сообщил, что страна откроет границу с Белоруссией, когда будет уверена в отсутствии угроз для своих граждан со стороны соседнего государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еврокомиссия приняла новый пакет санкций против России. Почему это усилит раскол в ЕС?

    Нож оказался в глазу пассажира во время конфликта в российском городе

    На следующей неделе в Москве начнется похолодание

    Названы самые опасные факторы смертности при болезни печени

    Обвиненный в отмывании денег на СВО военблогер признан иноагентом

    Турист вступил в схватку с гризли и отпугнул его спреем

    В России школьники начали шить трусы для бойцов СВО

    Москвичи пожаловались на непристойные светофоры

    В России предупредили об использовании долларов для розжига в печи

    Путин отреагировал на письмо российского школьника с одной просьбой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости