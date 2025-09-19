В Белоруссии заявили о намерении Польши открыть границу

Радио «Беларусь»: Польша начнет открывать границу с 20 сентября

Польша намерена открыть границу с Белоруссией 20 сентября для железнодорожного транспорта и 22 сентября — для всех остальных транспортных средств, сообщает польская версия радио «Беларусь».

Подчеркивается, что эти данные пока не проверены. По словам источников радиостанции, такая информация поступает от немецких логистов, которые уже «активно разрабатывают новые графики».

Польша с 11 сентября полностью закрыла границу с Белоруссией. Премьер-министр страны Дональд Туск объяснил это военными учениями Белоруссии и России «Запад-2025».

Позднее глава польского МВД Марчин Кервиньский сообщил, что страна откроет границу с Белоруссией, когда будет уверена в отсутствии угроз для своих граждан со стороны соседнего государства.