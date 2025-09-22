Россиянам назвали семь самых популярных схем мошенничества на сайтах объявлений

МВД: Мошенники публикуют объявления о продаже несуществующих товаров и услуг

Россиянам назвали семь самых популярных схем, которые мошенники используют на сайтах бесплатных объявлений. Об уловках злоумышленников предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Самой распространенной схемой аферистов в МВД назвали продажу несуществующих товаров и услуг. Уточнялось, что мошенники публикуют объявление на сайте (например, предлагают технику Apple по низкой цене), получают предоплату от жертвы и перестают выходить на связь.

Вторым по популярности способом стал фишинг через поддельные страницы для оплаты товаров или услуг, говорится в сообщении. Отмечается, что аферисты отправляют ссылки, ведущие на сайт, имитирующий страницу известного сервиса. Жертва вводит на сайте свои банковские реквизиты, после чего они попадают к мошенникам, рассказали в МВД.

Кроме того, иногда злоумышленники обманывают россиян, представляясь работодателями и предлагая высокооплачиваемую работу или подработку. Еще одна схема заключается в том, что киберпреступники вымогают деньги под видом возврата средств. «После неудачного платежа (часто инсценированного) мошенник, представляясь службой поддержки, предлагает "вернуть деньги". Для этого он запрашивает данные карты или код из СМС, под предлогом подтверждения операции», — отметили правоохранители.

Другими распространенными способами в ведомстве назвали кражу данных россиян через удаленный доступ или вредоносное программное обеспечение, а также социальную инженерию. В последнем случае мошенники имитируют взлом или кражу аккаунта жертвы и после этого связываются с ней от лица сотрудников банка или других официальных лиц и требуют перевести деньги на «безопасный счет» или сообщить конфиденциальную информацию.

Ранее стало известно, что мошенники выдают себя за военных и врачей на сайтах знакомств. Отмечалось, что они рассказывают женщинам трогательные истории, чтобы впоследствии обмануть.