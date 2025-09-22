Экономика
Россияне начали скупать аудиокассеты и CD-диски

Платон Щукин
Фото: Roman Kybus / Shutterstock / Fotodom

В 2025 году в России вырос спрос на CD-диски, виниловые пластинки и аудиокассеты. Об этом сообщает Baza со ссылкой на данные исследования «Платформы ОФД». Эксперты объясняют этот тренд ностальгией и любовью к коллекционированию.

CD-диски подорожали на 17 процентов год к году — до 643 рублей. Кассеты стали дороже на 19 процентов и сейчас стоят в среднем 580 рублей. А пластинки обойдутся в 1960 рублей. Растет спрос и на проигрыватели: CD-плеер обойдется в 9 тысяч, виниловый — уже в 27 тысяч.

Результаты недавнего опроса показали, что россияне не хотели бы вернуться в 1990-е. Большинство считают это время трудным. Главные ассоциации россиян с десятилетием: дефицит и бедность (41 процент), а также криминал (40 процентов). Лишь 14 процентов респондентов увидели в 90-х «перемены и новые возможности», а 5 процентов назвали их периодом расцвета музыки, кино и моды.

Две трети россиян (67 процентов) признаются: скучать по этому времени не приходится. Только 14 процентов считают 90-е «эпохой свободы и возможностей». 16 процентов признаются, что испытывают по ним ностальгию, а 3 процента их не застали.

