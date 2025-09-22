Россиянин рассказал на видео о поджоге вышки связи

В Петербурге задержали мужчину за поджог вышки сотовой связи

В Санкт-Петербурге задержали мужчину за поджог вышки сотовой связи. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, как силовики заходят в квартиру к подозреваемому и укладывают его на пол. Затем один из сотрудников задает ему вопрос, знает ли он, почему к нему пришли.

В ходе допроса в отделе мужчина рассказал, что не поддерживает специальную военную операцию (СВО) и поэтому решил связаться с одной из организаций, признанных террористической на территории России. Сначала ему предложили расклеить листовки по городу, а спустя время после выполнения этого задания ему сказали поджечь вышку связи. При этом никакого вознаграждения за это не обещали. После выполнения он отправил видео своему куратору.

Задержанный является безработным, также он занимался выращиванием конопли у себя дома.

