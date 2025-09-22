Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:47, 22 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин рассказал на видео о поджоге вышки связи

В Петербурге задержали мужчину за поджог вышки сотовой связи
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Санкт-Петербурге задержали мужчину за поджог вышки сотовой связи. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, как силовики заходят в квартиру к подозреваемому и укладывают его на пол. Затем один из сотрудников задает ему вопрос, знает ли он, почему к нему пришли.

В ходе допроса в отделе мужчина рассказал, что не поддерживает специальную военную операцию (СВО) и поэтому решил связаться с одной из организаций, признанных террористической на территории России. Сначала ему предложили расклеить листовки по городу, а спустя время после выполнения этого задания ему сказали поджечь вышку связи. При этом никакого вознаграждения за это не обещали. После выполнения он отправил видео своему куратору.

Задержанный является безработным, также он занимался выращиванием конопли у себя дома.

Ранее сообщалось, что шпионивший за российскими средствами ПВО украинский агент предстанет перед судом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сделал предложение США

    Бывшего сотрудника ЧОП Ингушетии нашли зарезанным в машине

    Раскрыта многомиллионная выручка Лолиты за концерт

    Россиянину удалили «вторую голову»

    Путин назвал способ выйти на предметный диалог с США

    ВС России применили «летающие гранатометы» в зоне СВО

    Владелица российской кофейни оправдалась за дизайн стаканов с намеком на оральный секс

    Скорбящая косатка отправилась в «тур печали» с бездыханным детенышем на пуповине

    Премьер Грузии заявил об иностранном финансировании Майдана на Украине

    Умер звезда «Морского патруля» Хадышьян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости