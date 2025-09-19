Шпионивший за российскими ПВО украинский агент предстанет перед судом

В Брянской области осудят мужчину, шпионившего за системами ПВО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.
Он обвиняется по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.
По данным следствия, в октябре 2024 года 27-летний мужчина через один из мессенджеров передал украинским военнослужащим информацию о местах дислокации российских систем ПВО.
Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его деятельность. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что россиянин получил срок за сотрудничество с иностранным государством.