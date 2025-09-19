Силовые структуры
18:27, 19 сентября 2025Силовые структуры

Шпионивший за российскими ПВО украинский агент предстанет перед судом

В Брянской области осудят мужчину, шпионившего за системами ПВО
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Брянской области осудят мужчину, шпионившего за системами ПВО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он обвиняется по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным следствия, в октябре 2024 года 27-летний мужчина через один из мессенджеров передал украинским военнослужащим информацию о местах дислокации российских систем ПВО.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его деятельность. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин получил срок за сотрудничество с иностранным государством.

