Командир ВС РФ с позывным Росан: 80 % бойцов ВСУ не доходят до Константиновки

Благодаря активной работе беспилотников, более 80 процентов бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не доходят до Константиновки. Об уничтожении украинской системы ротации в районе города рассказал командир российских войск с позывным Росан, передает в Telegram военный корреспондент Дмитрий Кулько.

«Ведут их на дальние расстояния, на очень-очень дальние расстояния. То есть 80 процентов не доходит. А те двойки-тройки, которые доходят, уничтожаются уже на месте», — заявил военный.

Он добавил, что российским операторам беспилотников удалось взять под огневой контроль фактически всю Константиновку.

Ранее стало известно, что российские войска начали штурм позиций ВСУ на окраине Константиновки. В юго-восточных окрестностях города российские войска атакуют в центральной части дачных участков, к которым прорвались после освобождения Александро-Шультино.