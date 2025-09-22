Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:07, 22 сентября 2025Бывший СССР

Российский командир заявил об уничтожении системы ротации ВСУ в Константиновке

Командир ВС РФ с позывным Росан: 80 % бойцов ВСУ не доходят до Константиновки
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Благодаря активной работе беспилотников, более 80 процентов бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не доходят до Константиновки. Об уничтожении украинской системы ротации в районе города рассказал командир российских войск с позывным Росан, передает в Telegram военный корреспондент Дмитрий Кулько.

«Ведут их на дальние расстояния, на очень-очень дальние расстояния. То есть 80 процентов не доходит. А те двойки-тройки, которые доходят, уничтожаются уже на месте», — заявил военный.

Он добавил, что российским операторам беспилотников удалось взять под огневой контроль фактически всю Константиновку.

Ранее стало известно, что российские войска начали штурм позиций ВСУ на окраине Константиновки. В юго-восточных окрестностях города российские войска атакуют в центральной части дачных участков, к которым прорвались после освобождения Александро-Шультино.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Норвегии раскрыл проблему ООН фразой «вовсе не секрет»

    В Госдуме отреагировали на внесение Дзюбы в базу «Миротворца»

    Появились подробности о последствиях взрыва дрона у администрации столицы региона России

    В Дарвиновском музее ответили на слова священника РПЦ об ученых-безбожниках

    Военный эксперт рассказал о самодельных минах у ВСУ

    Единственный обвиняемый в расправе над депутатом Рады в Подмосковье заявил о подставе

    Атаку ВСУ на отель в Крыму приняли за часть программы дня рождения 10-летней девочки

    В России отреагировали на атаку ВСУ по курортной зоне Крыма

    Лукашенко рассказал о шаге Польши против Китая

    Китай заподозрили в беспрецедентных военных чистках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости