09:01, 22 сентября 2025

Российский военный рассказал о странностях в поведении бойцов ВСУ

Замкомандира Тимоха: Бойцы ВСУ шли в атаку под Ольговским без чувств и эмоций
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), предположительно находясь под воздействием наркотических веществ, шли в атаку под Ольговским в Запорожской области без чувств и эмоций. Об этом сообщил заместитель командира гранатометного взвода группировки войск Восток с позывным Тимоха, передает РИА Новости.

«Мы заняли опорный пункт противника. Через некоторое время они пошли в атаку по центру поля и по левому флангу. Шли прямо по полю, как будто без эмоций, без чувств, пытаясь выбить нас с этого опорного пункта», — рассказал он.

По словам замкомандира, атака украинских войск была сорвана, после чего они были вынуждены отступить.

Ранее Тимоха рассказал, что российские солдаты при штурме Ольговского использовали антидроновые накидки. По его словам, им приходилось атаковать как днем, так и ночью.

